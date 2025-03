Federalberghi Terme, costruire un disciplinare su turismo salute

"Vogliamo costruire un disciplinare sul turismo della salute che possa creare un'identità territoriale e una riconoscibilità del nuovo prodotto creato. I territori termali devono diventare un vero e proprio hub della salute". È questo l'appello di Stefania Capaldo, delegato nazionale di Federalberghi Terme, lanciato alle istituzioni e agli stakeholder insieme col presidente nazionale Emanuele Boaretto il quale ha sottolineato: "Trecento terme in tutta Italia con 65mila persone occupate ma soprattutto un indotto notevole e la capacità di valorizzare interi territori rappresentano un settore in crescita".

Un'iniziativa lanciata da Federalberghi Terme alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in programma da oggi nella Mostra d'Oltremare di Napoli con l'inaugurazione dello stand con il sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi che ha voluto testimoniare con la propria presenza l'attenzione a questo settore in particolare. "Stiamo mettendo in atto una diplomazia della crescita affinché con investimenti e il coordinamento tra le istituzioni e gli imprenditori si possano valorizzare le caratteristiche dei nostri territori". L'evento per tre giorni vuole consentire un confronto sul turismo della salute, sul termalismo e sulle strategie di sviluppo sostenibile.

"Il turismo della salute e del benessere - evoluzione del prodotto termale" a cura di Stefania Capaldo, ha visto inoltre gli interventi, moderati dalla giornalista del Tg1 Patrizia Angelini, di Gianluca Caramanna, consigliere del Ministero del Turismo, del professor Renato Mannheimer, sociologo, del professore Bruno Mercurio dell'Orientale di Napoli e della professoressa Annamaria Colao, Cattedra UNESCO Federico II che si è soffermata "sulla necessità di fare ricerca specifica sul tema allo scopo di dare una base scientifica alle qualità benefiche delle terme e per poterne affermare a maggior ragione il loro ruolo nell'ambito del turismo della salute".



