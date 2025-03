Disturbi alimentari,"questa è la guerra che vogliamo combattere"

"Oggi è un momento importante: si presenta alla collettività questa legge della Regione sui disturbi dell'alimentazione e nutrizione. Una legge a mia firma di cui sono molto orgogliosa, anche se sarò pienamente soddisfatta quando questa legge sarà attuata". Lo ha detto la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino a margine del convegno 'I disturbi della nutrizione e della alimentazione. La Legge regionale e la Rete pubblica' nell'Auditorium della sede della Regione Campania.

Il nucleo della legge prevede, tra i vari punti, in ciascun pronto soccorso della Regione l'attivazione del 'codice lilla' per il riconoscimento e la presa in carico precoci delle persone con Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna), vale a dire la diagnosi precoce e il tempestivo avvio di un percorso di cura specialistico per i pazienti che manifestano sintomi di disturbi come anoressia, bulimia, binge eating e altri disturbi correlati.

"A fronte delle 4mila persone che muoiono ogni anno in Italia di Dna non possiamo aspettare: dobbiamo fare presto. Questo è un bollettino di guerra ed è questa la guerra che vogliamo combattere: salvare le vite dei nostri figli non certamente mandarli a morire", ha spiegato Ciarambino. "Quindi, io chiedo al Governo italiano di stanziare fondi non per la guerra ma per la salute mentale, per i disturbi dell'alimentazione e nutrizione che possano affiancarsi al grande sforzo che sta facendo e farà la Regione Campania". "Dobbiamo costruire una grande alleanza, una rete di sicurezza non soltanto tra mondo della sanità ma tra operatori della scuola e dello sport, famiglie, associazioni del mondo giovanile per aiutate i nostri figli a venire fuori da questo dramma". E il 15 marzo in tutta Italia si celebrerà la giornata nazionale dedicata al tema dei disturbi dell' alimentazione e della nutrizione.



