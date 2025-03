Detenuto aggredito in carcere, oggi interrogatorio per 31enne

Si è tenuto oggi l'interrogatorio di garanzia di Valentino Tarallo, 31 anni, destinatario di uno dei cinque arresti notificati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura sull'aggressione subita da un detenuto nel carcere di Avellino.

Tarallo, che ha reso spontanee dichiarazioni, ha negato gli addebiti contestati dagli inquirenti, in particolare di avere esercitato violenze armato di bastone ai danni della vittima dell'aggressione e degli agenti, "come dimostrano", è stato sostenuto dal suo avvocato Domenico Smarrazzo, "i video contenuti negli atti".

"Nell'ordinanza non si fa alcun riferimento a clan, faide e droga", ha voluto sottolineare il legale che ha fatto istanza di revoca della misura cautelare nei confronti di Tarallo "per assenza dei gravi indizi di colpevolezza".



