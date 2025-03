Campi Flegrei, Regione allestisce 'area attesa' in ex base Nato

La Protezione civile della Regione Campania, su richiesta del presidente Vincenzo De Luca, sta allestendo, nell'ex base Nato a Bagnoli, un'area di attesa destinata alla sosta temporanea dei cittadini che, in caso di scosse o sciami sismici connessi al fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei, volessero trascorrere alcune ore fuori dalle proprie abitazioni.

La tensostruttura, attualmente in fase di montaggio, misura circa 140 mq e sarà attrezzata con tavoli e sedie. Nell'area antistante, saranno posizionati anche 10 bagni chimici.

Il personale di Sma Campania e i volontari della protezione civile attivati dalla Sala operativa unificata della Regione Campania, sono già al lavoro per il montaggio della tensostruttura.

Si tratta di un'area di attesa e non di accoglienza: i cittadini che invece avessero bisogno di trascorrere la notte fuori casa, possono recarsi nella sede comunale di via Acate a Bagnoli, individuata dalla pianificazione di protezione civile del Comune.

"La Regione Campania - si spiega in una nota - si è attivata a supporto del Comune di Napoli, in considerazione della richiesta dei cittadini. L'area dell'ex base Nato si affianca quindi alle altre già previste e predisposte dal Comune ed assicurerà anche la funzione sanitaria di prima risposta da parte dell'ASL Napoli 1 Centro. L'allestimento sta avvenendo nell'area del parcheggio, grazie ad una intesa con il presidente della Fondazione Campania Welfare, Antonio Marciano".



