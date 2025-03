Ad aprile le candidature per l'Oscar del turismo MHR 2025

Si aprono i giochi per l'edizione 2025 dell'Oscar del Turismo Italiano organizzato da MHR. La data di apertura delle candidature è stata annunciata a Napoli nel corso dell'inaugurazione della BMT - Borsa Mediterranea del Turismo in svolgimento da oggi a sabato 15 marzo nella Mostra d'Oltremare.

"Dal primo aprile sarà possibile candidarsi o essere candidati per una delle 15 categorie previste dall'Oscar del Turismo" ha annunciato Deborah Garlando, ceo di MHR e ideatrice del premio intervenendo alla cerimonia inaugurale della manifestazione fieristica napoletana.

"Sono felice di poter dare questo annuncio in occasione di una manifestazione importante come la BMT e alla presenza del Ministro Santanchè e del Presidente ENIT Priante" ha aggiunto Garlando sottolineando la costante presenza dell'Agenzia Nazionale per il Turismo "che ha creduto da sempre nel nostro premio ed è stata una presenza costante al nostro fianco in questi anni". Le candidature resteranno aperte fino al 31 agosto 2025 poi ad ottobre saranno annunciate le terne delle nomination per ogni singola categoria e la sera del 10 dicembre, nello scenario del Grand Hotel St Regis Rome saranno consegnati i Microfoni d'Oro di MHR a professionisti e imprese del turismo valutati dalla giuria di esperti presieduta da Palmiro Noschese.

Al pubblico toccherà poi scegliere lo "Star Night Award" fra tutti i vincitori di categoria con una votazione effettuata attraverso i dispositivi mobile.

L'edizione 2024 dell'Oscar ha registrato l'arrivo di quasi 500 candidature e numerose visualizzazioni della serata condotta da Gabriella Carlucci e trasmessa da RaiPlay. "Siamo felici del successo registrato dall'ultima edizione dell'Oscar - ha ancora detto Garlando - che ha portato il nostro premio oltre i confini nazionali. L'Oscar MHR è diventato internazionale grazie al recente invito per presentarlo a Los Angeles dove è stato rappresentato da Gabriella Carlucci nel corso del Festival "Los Angeles, Italia. Inviti sono arrivati da altre città estere e sono in corso di valutazione".



