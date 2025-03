Turris fuori dal campionato di C, nella stagione degli 80 anni

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato la Turris Calcio (girone C di serie C) con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

L'amministratore unico della Turris, Antonio Piedepalumbo, ha ricevuto infine una inibizione di tre anni. A pesare sono stati i ritardi relativi ai pagamenti di stipendi e ritenute previdenziali, in particolare in riferimento al periodo settembre-ottobre, già oggetto di una precedente sanzione sportiva (la Turris, nel corso dell'attuale torneo, è stata penalizzata tre volte, prima con la sottrazione di un punto per una mancata fideiussione e poi di quattro e sei punti per altri mancati pagamenti ai propri tesserati). La decisione del tribunale federale era attesa e per tanti versi annunciata e arriva nella stagione in cui il club di Torre del Greco ha celebrato gli ottant'anni dalla nascita.



