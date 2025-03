Ha aggredito l'infermiere che lo aveva controllato in pronto soccorso, ritenendo di non essere stato visitato accuratamente. E' accaduto la scorsa notte nell'ospedale di Giugliano (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri. Autore dell'aggressione, un 48enne che è stato identificato.

La vittima non ha riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei militari.



