Mons. Paglia presenta il volume di Santoro, Palumbo e Gravino

Si svolgerà domani, 13 marzo, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), l'incontro di studi su "Diritto canonico digitale" in occasione del quale sarà presentato il recente volume pubblicato sul tema dai professori Raffaele Santoro (UniCampania), Paolo Palumbo (UniFortunato) e Federico Gravino (UniFirenze); l'appuntamento si terrà alle 16 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', a Palazzo Melzi (Aula Franciosi).

Dopo gli interventi del prof. Raffaele Picaro (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e del prof. Giuseppe Acocella (rettore dell'Università Giustino Fortunato), i lavori, coordinati dal prof. Antonio Fuccillo (direttore dell'Osservatorio su Enti Religiosi, Patrimonio Ecclesiastico e Organizzazioni non profit), saranno introdotti dalla prof.ssa Maria d'Arienzo (Università di Napoli 'Federico II' e Presidente ADEC - Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso). La relazione centrale, sottolinea una nota, "sarà tenuta da mons. Vincenzo Paglia in qualità di presidente della Pontificia Accademia per la Vita, oltre ad essere una delle voci più autorevoli sullo scenario internazionale in tema di rapporti tra Chiesa cattolica, tutela dei diritti fondamentali e intelligenza artificiale". Durante i lavori interverranno anche il dottor Domenico Airoma (vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino), il prof.

Antonio Foderaro (decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sez. San Tommaso d'Aquino) e la prof.ssa Maria Cristina Ivaldi (Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Vanvitelli).

"Il volume - evidenzia la nota - si propone di analizzare i riflessi delle tecnologie digitali, nelle loro molteplici articolazioni ed espressioni, sull'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, attraversando tutti i Libri che compongono il Codex Juris Canonici, quale sforzo di 'tradurre in linguaggio canonistico' la rivoluzione digitale che, ormai, incide in modo radicale sulla concezione dello spazio e del tempo, nonché sul modo di vivere attività e relazioni in ogni ambito della vita sociale ed ecclesiale. Si tratta di un importante evento in occasione del quale sarà approfondito il rapporto tra Chiesa cattolica e mondo digitale anche sotto il profilo giuridico a riprova della costante attenzione dei giuristi e degli studiosi del fenomeno religioso verso le nuove tecnologie digitali e il relativo impatto sui diritti fondamentali della persona".





