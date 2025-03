Mitraglietta israeliana e pistola in auto,presi due pregiudicati

Una mitragliatrice Uzi, una pistola rubata e cartucce inesplose sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli che hanno arrestato due pregiudicati di 21 e 19 anni: gli arresti sono stati eseguiti nella zona del Centro Direzionale di Napoli dove gli indagati sono stati sorpresi a circolare in auto con una pistola mitragliatrice UZI da guerra di fabbricazione israeliana e una pistola semiautomatica Smith & Wesson calibro 22 Long Rifle, entrambe con caricatori riforniti da 22 e 10 cartucce.

L'arsenale è stato rinvenuto nel corso dei controlli su strada delle pattuglie del Gruppo Pronto Impiego: le armi e le cartucce, nascoste sotto i sedili posteriori degli occupanti, sono state sequestrate mentre i due giovani, entrambi con precedenti di polizia per estorsione, rapina e spaccio, sono stati arrestati e chiusi nella casa circondariale di Poggioreale. Da successivi accertamenti è emerso che la pistola semiautomatica è stata oggetto di furto.

In una seconda autovettura sottoposta a controlli, il conducente è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti e, quindi, è stato segnalato al Prefetto per detenzione a uso personale. Il passeggero, un 17enne, aveva con se quattro cartucce inesplose e, per questo motivo, è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Napoli per porto abusivo di armi.



