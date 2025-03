Meloni, a Caivano la gioia delle cose semplici, parchi e nidi

"A Caivano abbiamo dimostrato che lo Stato, se ci mette volontà, costanza e determinazione, può rispettare un impegno che si prende con i cittadini. In un territorio complesso, abbandonato e dimenticato per decenni, abbiamo detto alle persone perbene e oneste che dello Stato potevano tornare a fidarsi e che noi saremmo stati al loro fianco". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'incontro a Palazzo Chigi sul Piano periferie.

"Abbiamo rimesso prima di tutto al centro la sicurezza e la legalità, banalmente perché senza sicurezza e legalità non c'è libertà, non c'è la possibilità di portare avanti interventi di riqualificazione, non ci sono le precondizioni per creare lavoro e benessere. E abbiamo poi proseguito il cammino, riportando in quel territorio la gioia delle cose semplici, quasi banali. Come portare i bambini al parco, avere un asilo nido dove far crescere i più piccoli e un centro dove poter far sport. Cose semplici, ma che purtroppo erano negate. E siamo andati ancora avanti, come dimostrano i tantissimi progetti che in questi mesi hanno vista la luce o che sono in via di realizzazione. Dal Polo culturale che nascerà a ridosso del "Centro Pino Daniele" al nuovo Campus universitario, che offrirà agli studenti del territorio la possibilità di frequentare diversi corsi di laurea. A Caivano abbiamo dimostrato che le cose possono cambiare".

"Noi abbiamo messo la faccia su una sfida che altri avevano considerato troppo difficile; lo abbiamo fatto - ha sottolineato la premier - con uno straordinario lavoro di squadra - per il quale ringrazio ancora una volta tutti i ministri, le amministrazioni e gli uffici che ci hanno lavorato - e giorno dopo giorno abbiamo messo una sopra l'altro i mattoni per ricostruire Caivano".



