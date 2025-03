Manzoni, stiamo lavorando su edifici e vie di fuga con serietà

"Penso che la cattiva edificazione non solo nel territorio di Pozzuoli ma ovunque nel mondo, rispetto a cause naturali o anche strutturali, possa provocare la morte. Qui a Pozzuoli si è lavorato sull'adeguamento del centro storico dopo il bradisismo degli anni '80 e noi stiamo oggi lavorando sulle vie di fuga e sugli edifici con grande serietà". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni - commentando le parole del capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, sui rischi delle case abusive e mal costruite - a margine della presentazione del progetto Eav che prevede l'eliminazione delle rotaie di una vecchia ferrovia e la costruzione di una nuova strada, che servirà anche come via di fuga.

"In seguito al bradisismo degli anni '80 - ha detto Manzoni - tutto il centro storico di Pozzuoli è stato sottoposto ad opere di adeguamento sismico. Oggi, in più, abbiamo introdotto la vulnerabilità, abbiamo cioè una piattaforma dove tutti possono accedere, possono sapere il grado di vulnerabilità del proprio appartamento, del proprio stabile e possono richiedere i sopralluoghi. In base ai sopralluoghi capiremo quante persone hanno bisogno di adeguare sismicamente le proprie abitazioni e chiederemo le risorse necessarie al Governo. Per quanto riguarda invece gli edifici inagibili, che è un discorso diverso, va detto che dopo l'ultima forte scossa si può fare richiesta dal 17 febbraio per 120 giorni, dopo di che faremo una graduatoria per utilizzare le risorse che ci sono già state assegnate: 20 milioni per il 2024, 15 per il 2025, 15 per il 2026. Assegniamo le risorse per poter intervenire sugli edifici dei cittadini che hanno avuto lo sgombero. Contemporaneamente, c'è il contribuito per una nuova sistemazione".

Insomma, conclude il sindaco, "stiamo lavorando. Tutti questi sono segnali che fanno capire che le istituzioni ci sono, che agiscono sinergicamente e che le cose si stanno facendo con serietà ma soprattutto con responsabilità, cosa mai fatta prima".



