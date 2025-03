Lorito, classifiche confermano Federico II tra i migliori atenei

"L'Ateneo federiciano continua a raccogliere i frutti del suo costante impegno per la promozione della qualità nella ricerca. Anche quest'anno, la nostra università si distingue nelle classifiche internazionali, che valutano principalmente la produttività e il prestigio scientifico, confermandosi tra le migliori università italiane nel mondo". Lo dice all'ANSA il rettore dell'università Federico II di Napoli, commentando i risultati della della quindicesima edizione della Qs World University Rankings, la classifica che fornisce un'analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1700 università censite in 100 Paesi in tutto il mondo.

"Il punto di forza dell'Ateneo - spiega Lorito - risiede nella qualità diffusa tra diverse discipline: dopo i successi degli anni precedenti in farmacia, biotecnologia, ingegneria aeronautica, e in altre discipline, quest'anno brillano ai vertici nazionali e internazionali anche odontoiatria, agraria e altri settori dell'ingegneria. Questi risultati sono motivo di grande soddisfazione e dimostrano che l'Ateneo ha ormai consolidato una posizione stabile di eccellenza scientifica, tanto in Italia quanto nel panorama accademico mondiale".





