Livelli di Co2 nella norma, riapre scuola chiusa a Napoli

Riapre l'istituto professionale statale 'Rossini' di via Terracina, a Napoli, chiuso in seguito alla rilevazione di valori di anidride carbonica superiori ai limiti consentiti, come effetto del bradisismo. Lo ha deciso il sindaco di Napoli e della città Metropolitana, Gaetano Manfredi, che ha emesso in serata un'ordinanza di revoca del provvedimento di lunedì con cui era stata sospesa l'attività didattica della scuola.

"L'ordinanza di riapertura - fa sapere il Comune - è conseguente al ripristino della condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità così come stabilito dalle misurazioni di Co2 effettuate dai Vigili del fuoco negli ultimi due giorni".



