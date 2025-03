Concerto per Pino Daniele, nel cast anche Settembre e Nina Zilli

A una settimana dall'evento 'Je Sto Vicino a Te Forever - Puorteme a casa mia' in piazza del Gesù a Napoli dedicato al compleanno di Pino Daniele (il 'Mascalzone latino' il 19 marzo avrebbe compiuto 70 anni) si arricchisce il cast grazie alla presenza di Settembre (fresco vincitore di Sanremo Giovani) e di Nina Zilli. A omaggiare 'l'uomo in blues' anche i i 99 Posse, gli Audio 2, Serena Autieri (che condurrà la serata), Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Natalino (trio cileno), Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo. E ovviamente non mancherà il ricordo-omaggio di Nello Daniele, ideatore e direttore artistico dell'evento che inizierà alle ore 21 a ingresso gratuito.

Protagonisti inoltre sul palco di piazza del Gesù anche i grandi musicisti che hanno accompagnato negli anni Pino Daniele nei live: Antonio Annona, Tony Cercola, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo.

Nel corso della serata verrà presentata una medaglia-plettro in argento da collezione, realizzata dalla Zecca dello Stato per onorare la memoria di Pino Daniele. La serata sarà ripresa a cura della Direzione Produzione Tv Rai per la Direzione Intrattenimento e andrà in onda il 20 aprile su Rai2 in seconda serata. L'evento è organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di Napoli.



