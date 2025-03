Cittadini Pozzuoli in ansia,"nuovo tunnel fa boato e vibrazioni"

"Quando passa il treno della Cumana nel nuovo tunnel ci sono vibrazioni continue e si sente il famoso colpo di ariete, un boato quando il treno entra in galleria". E' il problema di ansia che vivono alcuni abitanti e che Ciro di Francia, capo del comitato "Pozzuoli sicura", ha portato oggi all'attenzione del presidente di Eav Umberto De Gregorio.

Di Francia ha detto che si tratta di una situazione "psicologicamente pesante, in un periodo in cui i cittadini di Pozzuoli sono già molto stressati dal bradisismo, con i suoi boati e le scosse. Abbiamo per questo presentato una richiesta al sindaco Manzoni e al presidente Eav De Gregorio di discutere del tema perché c'è quasi una concorrenza, per così dire, tra bradisismo ed Eav sullo stress di alcuni abitanti della zona alta di Pozzuoli. Chiediamo quindi degli accorgimenti tecnici per poter limitare i queste disagi".

Una questione alla quale non si sottrae De Gregorio, che rispetto "alle polemiche sulla nuova galleria, che determina qualche rumore fastidioso, qualche fibrillazione, possiamo tranquillizzare - ha detto - la popolazione: sulla base dei dati delle prime rilevazioni in alcune abitazioni proprio sopra la nuova galleria, infatti, si può affermare che i movimenti e i rumori che si avvertono sono assolutamente al di sotto del limite stabilito. I movimenti dovuti al passaggio dei treni sono nella norma. Capisco che si può confondere il passaggio dei treni con un movimento dovuto a questioni telluriche, che ci sono in continuazione; capisco anche che questo possa generare qualche nervosismo e comprensibile preoccupazione nei cittadini di Pozzuoli che oggi sono particolarmente sensibili e giustamente preoccupati. Ma allo stesso tempo dobbiamo rassicurare che il passaggio dei treni non determina nessun rischio. Comunque, noi continueremo a monitorare nelle prossime settimane anche in altre abitazioni per poter essere tutti quanti tranquilli che questa nuova galleria, tanto attesa e tanto importante, non determini alcun problema dal punto di vista della sicurezza dei cittadini".



