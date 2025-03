Cilento Fest,per la quarta edizione tributi a Tognazzi e Daniele

Con la pubblicazione del bando "Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi" è partita ufficialmente la quarta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle "aree interne".

La manifestazione, nata dalla passione smisurata per il Cilento di un gruppo di giornalisti, registi e produttori originari di quelle terre, si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2025, con la direzione di Max De Francesco, l'organizzazione della società di editoria e produzione Iuppiter - in collaborazione con l'associazione culturale I Disinvolti - e la riconferma del comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall'attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D'Ambrosio.

Il bando del concorso è sul sito ufficiale www.cilentofest.com, la partecipazione è completamente gratuita e il termine ultimo per l'iscrizione è il 16 giugno 2025. Al concorso sono ammessi film di ogni genere, lingua e formato, realizzati su qualunque supporto, di qualsiasi durata, completati da giugno 2024 a maggio 2025, che raccontino i paesi, i personaggi di paese, storie non di città ma legate alle aree interne, al tessuto umano, storico, identitario e sociale delle comunità locali. All'opera vincitrice andranno 2000 euro.

Durante la cerimonia finale dell'evento saranno consegnati i riconoscimenti a produttori, attori, registi e professionisti dell'audiovisivo in una serata ricca di ospiti e sorprese con una finestra dedicata ai protagonisti del Sud creativo e con intermezzi artistici nel segno del connubio tra musica e cinema.

Tra le anticipazioni della quarta edizione, tre appuntamenti speciali: "Ugo, due e tre", tributo a Ugo Tognazzi e alle sue passioni: la recitazione e la cucina; "Ricomincio da Pino": viaggio sonoro e visivo dedicato a Pino Daniele a settant'anni dalla nascita e a dieci dalla scomparsa; "Pas, Pasa, Pasolini": il poeta, il regista, il giornalista rivivono in un evento "corsaro" che ripercorre le tante vite di Pier Paolo Pasolini a cinquant'anni dalla morte.

Nell'ambito delle celebrazioni per i quarant'anni dall'omicidio del giornalista Giancarlo Siani, barbaramente ucciso dalla camorra nel settembre del 1985, il Cilento Fest si prepara a una serie di iniziative, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, nel segno di una connessione tra cinema e informazione, che si terranno negli spazi di Cinema Dentro, il nuovo centro di produzione e formazione cinematografica inaugurato nel 2024.

Bando concorso cinematografico Premio Cilento Fest 2025 https://www.cilentofest.com/il-concorso/.



