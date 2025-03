'Casanova dell'infinita fuga' debutta al Mercadante di Napoli

Sarà in scena fino al 23 marzo al Teatro Mercadante 'Casanova dell'infinita fuga' di Ruggero Cappuccio, produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in prima assoluta.

Nel ruolo del protagonista della vicenda, ovvero di Giacomo Casanova ("uno degli uomini più discussi, amati e denigrati del XVIII secolo", come scrive nelle note l'autore del testo e regista dello spettacolo) c'è Claudio Di Palma, accompagnato dalla voce delle donne' offerta da Sonia Bergamasco (La straniera), e con Emanuele Zappariello e Francesca Cercola, Viviana Curcio, Eleonora Fardella, Claudia Moroni, Gaia Piatti (Le altre donne), Estelle Maria Presciutti (Casanova bambino), Maria Anzivino, Sara Lupoli, Marianna Moccia, Viola Russo (coreografie aeree FUNA).

Le musiche dello spettacolo sono di Ivo Parlati, i costumi di Carlo Poggioli, il progetto scenico di Ruggero Cappuccio, aiuto regia e progetto luci di Nadia Baldi, produzione Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò.

"La notte tra il 3 e il 4 giugno del 1798, Giacomo Casanova sospetta di dover morire - racconta Cappuccio -. Il gentiluomo veneziano, mito vivente della seduzione, è ospite da tredici anni nel castello di Dux, in Boemia, dove il conte di Waldestein gli ha assegnato il ruolo di bibliotecario di palazzo. Dalle prime ore dell'alba una sequenza di indizi, che la sua intuizione mette in ordine, sembra annunciare l'avvicinarsi di un passaggio fatale".



