Carceri, trovati 7 cellulari nell'Alta Sicurezza a Secondigliano

Proseguono i controlli disposti dalla direzione del carcere di Secondigliano, a Napoli, finalizzati a scovare i telefoni che i detenuti usano per tenersi in contatto con l'esterno.

Dopo i sequestri dei giorni scorsi, la polizia penitenziaria, coordinata dalla comandante e dalla direttrice, ne ha trovati altri sette - cinque smartphone e due microtelefoni, con caricabatteria e cuffie - nel reparto alta sicurezza Tirreno, che ospita elementi di spicco della criminalità organizzata.

"Non danno tregua alle mafie - commenta l'Uspp con il presidente Moretti e il segretario regionale Auricchio - nel carcere di Secondigliano, il comandante e direttore, con le operazioni che si stanno registrando sempre con maggiore frequenza. La polizia penitenziaria di Secondigliano si sta distinguendo nell'attività di prevenzione nel ritrovamento di cellulari e droga".



