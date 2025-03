Capitale Cultura, 'Pompei delusa ma siamo i vincitori morali'

"Siamo delusi ma di certo il nostro progetto non si ferma. Anzi ci consideriamo i vincitori morali.

Pompei resta Pompei". Il sindaco Carmine Lo Sapio commenta così la mancata designazione della cittadina vesuviana a Capitale della Cultura 2027, andata invece a Pordenone. "Ringrazio di cuore - ha affermato Lo Sapio - chi ci ha voluto sostenere con un'apposita delibera e sottoscrivendo un Protocollo d'intesa. Si tratta di una straordinaria prova di compattezza che mi inorgoglisce e che ci induce perciò a proseguire. Chiamerò chi ci ha appoggiato per dire loro che andiamo avanti con lo stesso entusiasmo".

Sono diversi i progetti che hanno sostenuto la candidatura e che hanno l'obiettivo di proporre un nuovo modello di crescita basato su uno sviluppo economico e culturale sostenibile, sulla diffusione del benessere sociale, sull'inclusione e la coesione e sulla creazione di un brand territoriale: "Il nostro obiettivo è di diventare comunque - ha spiegato il sindaco di Pompei - un motore del Paese che sappia imporre all'Italia e al mondo un nuovo modello. Abbiamo a disposizione un budget, già pianificato, di oltre 4 milioni di euro per la gestione degli eventi del 2027 e per tutte le attività preliminari previste da novembre del prossimo anno. In totale, gli investimenti raggiungeranno i 36 milioni di euro tutti in via di finanziamento con progettazioni esecutive. La novità è che i benefici sul territorio, nonostante la mancata designazione di oggi, resteranno a futura memoria". Si stima infatti che le infrastrutture e i trasporti segneranno un +25%, che il traffico calerà del 10%, che i servizi cresceranno del 20% e che la povertà calerà del 15%: "Sono dati di grande importanza. Senza dimenticare il miglioramento dell'impatto ambientale e il fatto che, per ogni milione di euro speso, il Roi, ovvero il rendimento degli investimenti effettuati, sarà di 1,25 milioni di euro".

Luce e santità è uno dei progetti, un omaggio alla storia della città nel segno della bellezza e della cultura. Un percorso immersivo fra cultura, architettura, paesaggio, fede e tradizioni: "L'intero Centro storico - ha ricordato il primo cittadino di Pompei - si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto attraverso l'illuminazione scenografica e il videomapping proiettato sui siti storici della città. A fare da contraltare all'antico, le dieci sculture di luce del maestro Marco Lodola che raffigurano, fra gli altri, star della musica del calibro di Jimi Hendrix, David Bowie, i Beatles e Freddy Mercury. Ne verrà fuori comunque un palcoscenico dove si incontrano passato e presente per regalare a Pompei e ai turisti un percorso luminoso fra il mistico e la meraviglia profana di un territorio in festa. Ma in calendario vi sono anche altre iniziative, come l'allestimento nei locali del nuovo Museo Civico della mostra d'arte con i capolavori del '700 veneziano, un concerto sinfonico-pop, e forse una sorpresa che, se confermata, avrà il sapore dell'eccezionalità. Ne vedremo delle belle, al di là del risultato di oggi".



