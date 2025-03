Bullismo e uso della rete, confronto a scuola Marano

Il bullismo e il cyberbullismo, i rischi legati all'uso precoce e inconsapevole dei social network e della rete sono stati al centro di un animato confronto che si è svolto all''I.c. San Rocco - D'Azeglio di Marano. In cattedra è salito il luogotenente della compagnia dei Carabinieri di Marano, Francesco Salvati che con gli studenti ha avviato un lungo ed articolato dialogo.

Il luogotenente Salvati ha evidenziato i rischi legati all'uso precoce e inconsapevole dei social network, sottolineando che l'età minima per accedervi dovrebbe essere rispettata. L'ingresso prematuro sulle piattaforme digitali può esporre i ragazzi a situazioni pericolose - è stato evidenziato - amplificate dalla scarsa attenzione di alcuni genitori nel monitorare le attività online dei propri figli. La scuola, pur avendo un ruolo educativo fondamentale, è stato sottolineato, non può sostituirsi ai genitori nel controllo diretto, ma può agire attraverso iniziative di sensibilizzazione.

Durante l'incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui la diffusione di immagini false per schernire i coetanei, il problema dei fotomontaggi e le conseguenze legali derivanti dalla pubblicazione di contenuti offensivi. È stato spiegato che la rete non è uno spazio privo di regole e che ogni attività online lascia tracce attraverso l'indirizzo IP, rendendo possibile l'identificazione degli autori di reati informatici.

L'incontro è stato voluto dalla Dirigente scolastica Rosa Sorvillo e da tutto il suo staff; il responsabile delle secondarie il professore Ivan Alfano, e la responsabile della D'Azeglio, la professoressa Sofia Amodeo, aveva l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi tra i giovani.

L'iniziativa "Free Bully School - Insieme si può" ha sottolineato il valore della collaborazione tra scuola, famiglie e forze dell'ordine per contrastare il bullismo in tutte le sue forme. Solo attraverso un impegno congiunto è possibile costruire un ambiente scolastico e sociale più sicuro per tutti.

Inoltre, l'I.c. San Rocco - D'Azeglio ha dedicato la seconda parte della mattinata al ricordo di Francesco Della Corte, guardia giurata uccisa nel marzo 2018. Alla manifestazione, hanno partecipato la moglie Annamaria e la figlia Marta. In ricordo è stato realizzato, grazie al lavoro della professoressa Roberta Masullo, uno spettacolo per sottolineare l'impegno contro la criminalità organizzata. Nello specifico, i ragazzi hanno recitato l'iconica scena del film I cento passi, dedicato alla vita di Peppino Impastato e hanno presentato i lavori che hanno inviato per la partecipazione al " Premio Francesco Della Corte " II Edizione, Sogna,Ragazzo, Sogna.



