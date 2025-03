Assessorato Turismo di Napoli alla Bmt, "opportunità strategica"

L'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt), in programma alla Mostra d'Oltremare da domani al 15 marzo. Domani, alle 12.15, nello spazio del Comune di Napoli (Padiglione 4 - stand 4036-4039), è in programma una conferenza con l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e Valentina Della Corte, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese e coordinatrice dell'Osservatorio Turistico Urbano del Comune di Napoli e del corso di laurea in "Hospitality Management".

"La presenza dell'assessorato al Turismo di Napoli alla Bmt - commenta Armato - rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il percorso di promozione e sviluppo turistico avviato in sinergia con la dmo. Il turismo nella nostra città sta vivendo una fase di significativa crescita e questo appuntamento ci consente di fare un bilancio sui risultati raggiunti, delineando al contempo le prossime iniziative incentrate su internazionalizzazione, decentramento dei flussi turistici, destagionalizzazione ed eventi. In quest'ottica, domani alle 12.15, allo stand del Comune, incontrerò la stampa e gli operatori del settore insieme alla professoressa Valentina Della Corte, coordinatrice dell'Osservatorio Urbano sul Turismo.

Sarà un momento di confronto strategico volto a valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e attrattivo della città, favorendo nuove opportunità di crescita e consolidando il ruolo di Napoli come destinazione turistica di rilievo internazionale".



