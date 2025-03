Anziano muore travolto dalla sua auto in panne

Travolto dall'auto che tentava di spingere dopo essere rimasto in panne. Un 84enne di Pago Vallo Lauro, in provincia di Avellino, ha perso la vita dopo essere finito sotto le ruote dell'auto. La tragedia è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. E' stato un pasante a lanciare l'allarme. L'anziano è stato trasferito in ospedale ad Avellino, vani i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe caduto dopo essere stato colpito dallo sportello dell'auto che in retromarcia lo ha investito.



