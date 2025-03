Allo scrittore David Trueba laurea honoris causa da L'Orientale

Allo scrittore spagnolo David Trueba l'università L'Orientale di Napoli conferisce la laurea honoris causa in Lingue e Letterature Europee e Americane. La cerimonia giovedì 27 marzo alle ore 11 nella basilica di San Giovanni Maggiore, in largo san Giovanni Maggiore, con il rettore Roberto Tottoli e il direttore del dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati Salvatore Luongo. La laudatio è a cura di Marco Ottaiano. Il neolaureato Trueba terrà, in lingua italiana, una lectio magistralis dal titolo "La mia università".

Motivazione della laurea: «Per la sua poliedrica e assidua attività di romanziere, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo e regista cinematografico si propone, anche a dispetto della sua ancora giovane età, come un significativo protagonista del dibattito pubblico contemporaneo, sia nel Paese d'origine che a livello internazionale».

David Trueba (Madrid, 1969) è uno dei maggiori intellettuali e artisti spagnoli contemporanei. Autore di romanzi tradotti in quindici lingue e amatissimi da pubblico e critica, saggista, sceneggiatore, regista cinematografico vincitore di numerosi premi, editorialista per il quotidiano «El País», ideatore di programmi televisivi e radiofonici e autore e regista teatrale.

In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Feltrinelli.

Il suo ultimo lavoro, "Il mio '69" totalmente autobiografico e ancora inedito in Spagna, uscirà per l'editore Voland il giorno stesso del conferimento della honoris causa, tradotto e introdotto da Marco Ottaiano. "Il mio '69" rievoca la vita dell'autore a cominciare dai nove mesi della "sua" gestazione nell'anno dello sbarco sulla Luna e dello scioglimento dei Beatles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA