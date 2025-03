Solis String Quartet con Gragnaniello e Donadio a Napoli

Enzo Gragnaniello, il Solis String Quartet e l'attrice Cristina Donadio sono i protagonisti di "Anime in tempesta - In viaggio con i Poeti", evento dell'Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis, presentato in prima assoluta domani (ore 20.30) nel Teatro Acacia di Napoli.

"Una fusione di musica, poesia e narrazione - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - capace di trasportare il pubblico nella scrittura di grandi protagonisti della canzone d'autore di ogni tempo". Brani di Jacques Brel, Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave punteggiano un percorso creativo in cui l'esplorazione del mondo poetico di ciascun autore si accompagna alle parallele suggestioni evocatrici di un racconto originale di Stefano Valanzuolo. "Una sorta di 'fil rouge' letterario affidato all'interpretazione di Cristina Donadio - aggiunge Tommaso Rossi - che arricchisce di ulteriori sollecitazioni questa singolare esperienza sonora immersiva, dove ogni canzone diventa un capitolo di un racconto più ampio".

Tutte le canzoni, negli arrangiamenti musicali di Antonio Di Francia, sono cantate in italiano, utilizzando sia le versioni già disponibili (come nel caso di "Sympathy" dei Rare Bird adattata nel 1970 da Daniele Pace, "The sound of silence" di Paul Simon nella versione di Bruno Lauzi, "Vuelvo al Sur" resa celebre da Astor Piazzolla e qui nell'adattamento di Fiorella Mannoia, "Gracias a la vida" di Violeta Parra, nella traduzione del 1974 di Gabriella Ferri) sia quelle elaborate e adattate da Enzo Gragnaniello.

Storie e sentimenti universali narrati, ad esempio, nei brani "Riders on the storm" dei Doors, "Perfect day" di Lou Reed, "Dance me to the end of love" di Leonard Cohen, "To be by your side" di Nick Cave, "Broken bicycles" di Tom Waits, trovano nuova vita, pur mantenendo intatto il loro significato, nelle inedite versioni realizzate per esse dal cantautore napoletano.

Il concerto sviluppa un progetto musicale ideato dal Solis String Quartet - Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola), Antonio Di Francia (violoncello) - ed avviato da qualche anno insieme al cantautore Enzo Gragnaniello che adesso trova forma compiuta in questo nuovo allestimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA