Si barrica in casa, decisivo intervento negoziatore Ps

Nei giorni scorsi si era tenuta alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta un'esercitazione che prevedeva l'intervento del negoziatore della Polizia per la presenza di un uomo barricato con un ostaggio, e proprio ieri si è passati dal test alla realtà quando a Castel Volturno (Caserta) un 45enne si è barricato in casa minacciando di far esplodere delle bombole di gas.

In presenza di un pericolo così concreto per la sicurezza pubblica, è infatti intervenuto un negoziatore (si tratta di una figura professionale istituita in tutte le Questure grazie a corsi ad hoc offerti dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza), che è stato impegnato in trattative durate diverse ore e solo dopo aver parlato a più riprese con il 45enne, grazie ad una squadra di supporto, team con competenze specialistiche che si avvale di unità specificamente addestrate della Questura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, il negoziatore e gli altri agenti sono potuti entrare nell'appartamento, riuscendo ad evitare che il 45enne mettesse in atto i suoi propositi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA