Segregata dai genitori, arresti convalidati ma tornano liberi

Arresto convalidato e scarcerazione per i due genitori di Ercolano (Napoli) arrestati con l'accusa di avere sequestrato e maltrattato la figlia 19enne per il suo orientamento sessuale.

Il giudice ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari nei confronti della coppia, madre di 47 anni e padre di 43, che tenevano la figlia reclusa in casa per evitare che vedesse la compagna ventenne - la quale ha avviato un processo di transizione di genere - a cui da circa un anno è sentimentalmente legata.



