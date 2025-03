'Napoli Milionaria' al San Carlo per i 2500 anni della città

Sold out in poche ore per la proiezione speciale di Napoli Milionaria! al Teatro di San Carlo, evento unico, gratuito e aperto a tutti. Fin dalle prime ore del mattino, lunghe file si sono formate all'esterno del Massimo partenopeo, con centinaia di persone in attesa di ottenere un biglietto per assistere alla proiezione. L'evento, che si terrà il 25 marzo alle ore 20.30 alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della famiglia De Filippo, inaugura ufficialmente le celebrazioni per i 2500 anni della città.

Grazie al Teatro di San Carlo e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo e Rai Com, il pubblico potrà rivivere l'emozione della prima messa in onda televisiva che vide all'opera straordinari attori come Regina Bianchi, Antonio Casagrande, Angela Pagano e lo stesso Eduardo De Filippo, autore e regista dell'opera.

Ottant'anni dopo la storica prima rappresentazione del 1945, Napoli Milionaria! torna simbolicamente al San Carlo. La proiezione si aprirà con la voce inconfondibile di Eduardo che, con il celebre "Su il sipario", darà ufficialmente il via alle celebrazioni del 2500° compleanno di Napoli.



