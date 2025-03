Malattie rare e inclusione: incontro al Maschio Angioino

Esperti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello spettacolo e della moda si sono confrontati nella Sala della Loggia al Maschio Angioino di Napoli, per un confronto dedicato alla sfida delle malattie rare, inclusione sociale e valorizzazione della diversità.

L'evento, dal titolo "Percorsi di sensibilizzazione", è stato promosso dall'assessore alle Politiche Sociali della VI Municipalità del Comune di Napoli, Mariarca Viscovo, e dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, in stretta collaborazione con l'A.P.S. Vanacore, guidata dalla presidente Adele Delicato. "La diversità - ha detto l'assessore Viscovo - è un valore universale che ci arricchisce come individui e come comunità.

Come legale internazionale, sono convinta che la cooperazione tra istituzioni, popoli e culture sia fondamentale per affrontare le sfide globali del nostro tempo, dalle malattie rare alle disuguaglianze sociali. Napoli, con la sua vocazione multiculturale, rappresenta il luogo ideale per lanciare un messaggio potente: ogni persona porta con sé un valore irripetibile, e riconoscere questa unicità è il primo passo per costruire una società più giusta e inclusiva. Questo evento è stato il simbolo di un cambiamento possibile, un momento in cui voci diverse si sono incontrate per costruire percorsi che possano arrivare ovunque ci sia bisogno di speranza e diritti".

Anche il console Gambardella ha ribadito l'importanza della cooperazione internazionale, sottolineando che la "connessione tra Napoli ed il Benin dimostra che la solidarietà non conosce confini, e la la condivisione di esperienze, risorse e conoscenze può trasformare sfide in opportunità concrete". Sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento Malattie Rare Regione Campania, la dottoressa Immacolata Viscovo, il sindaco di Casamarciano, Clemente Primiano, l'attore Ciro Giustiniani, Alessandro Coppola, modello e testimone della sindrome di Usher, Titti Petrucci, imprenditrice e specialista del Made in Italy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA