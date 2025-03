Giubileo Giovani, don Mimmo Battaglia incontra Simone Cristicchi

La Chiesa di Napoli ha organizzato "Dialoghi con i giovani per il Giubileo", un percorso quaresimale preparatorio al pellegrinaggio che impegnerà i giovani cattolici provenienti da ogni parte del mondo nelle basiliche giubilari di Roma per il Giubileo dei Giovani che si terrà nella Capitale dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Ogni anno, nel tempo quaresimale l'arcivescovo don Mimmo Battaglia incontra i giovani per incontri di spiritualità.

Quest'anno il percorso si connota con la presenza di persone note al grande pubblico per dialogare sui temi del Giubileo: gli incontri si tengono nella Basilica di San Pietro ad Aram, e dopo l'incontro del 3 marzo, con la partecipazione dell'attrice Rocío Muñoz Morales, don Mimmo e i giovani della Diocesi di Napoli hanno incontrato i cantanti Simone Cristicchi e Amara per affrontare i temi legati all'anno Giubilare che stiamo vivendo.

La serata è stata anche l'occasione per far giungere a Cristicchi il messaggio della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che con le persone detenute che lavorano nella liuteria del carcere di Secondigliano nell'ambito del progetto « Metamorfosi », stanno costruendo per lui una chitarra con il legno delle barche utilizzate dai migranti, in fuga dai propri Paesi,per raggiungere le coste italiane.



