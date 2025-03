Gigi Finizio ospite prima puntata de "La patata bollente bis"

Torna, dal 13 marzo (ogni giovedì alle 21) in onda su "Primativvù" (canale 17 del digitale terrestre) e in replica su "Gt Channel" (alle ore 22.15, canale 117 del digitale terrestre"), "La patata bollente Bis" il format condotto da Magda Mancuso. Ospite della prima puntata è il cantautore Gigi Finizio al quale sarà riservata un'intervista intervallata da suoi momenti musicali. "La trasmissione - sottolinea una nota - si conferma un vero e proprio talk show e spazia da argomenti che trattano lo spettacolo, il sociale e l'attualità".

La prima puntata sarà dedicata alla comicità: ospiti gli attori Peppe Laurato, Marco Lanzuise e Salvatore Turco. Ogni settimana in studio è prevista la presenza di tre ospiti che discuteranno l'argomento della puntata "contrastati" dagli opinionisti Fabio Brescia ("l'irriverente") e Diego Paura ("il diplomatico").

Al pianoforte si alterneranno i maestri Antonio Petrosillo ed Armando Celentano; in ogni puntata il rapper Ivan Barrucci-Emme22 si esibirà con un suo brano. La direzione artistica è dello stesso Diego Paura, la valletta è Genny Muca, il fotografo in studio è Enzo Calone, assistente alla produzione è Gianni Elietto, la regia televisiva è curata da Mario Albano.





