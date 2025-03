Festa Annunziata in Valle Vitulanese, ripartire dal territorio

Presentare la terza edizione della Festa dell'Annunziata del 5 e 6 aprile ma anche discutere i contenuti di un possibile sviluppo della Valle Vitulanese in una logica che veda insieme le istituzioni e gli abitanti dell'area per una rinnovata identificazione e caratterizzazione del territorio. Sono alcuni degli obiettivi del Comitato organizzatore dell'evento che ha promosso un convegno per sabato prossimo, 15 marzo, alle ore 19, nella Basilica della Santissima Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano (Benevento). Un incontro, evidenziano i promotori, che "rappresenta un'occasione di riflessione sulle tradizioni locali e sullo spirito comunitario che ha sempre caratterizzato il nostro territorio".

Dopo gli interventi di fr. Izaias Rosa da Silva, Guardiano della Fraternità di Vitulano, e di Raffaele Scarinzi, sindaco di Vitulano, si terrà l'introduzione di Mario Buono, presidente del Comitato per l'organizzazione della Festa dell'Annunziata, che presenterà gli obiettivi e le finalità di questa edizione. A seguire, diversi interventi da parte di esperti e rappresentanti locali: Carmine Meoli tratterà del progetto 'La Valle Insieme', "iniziativa volta a preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale". Don Giovanni Rossi, parroco di Campoli del Monte Taburno e Tocco Caudio, parlerà delle tradizioni legate alle feste dei Santi della Valle Vitulanese.

Gennaro Della Marca, dirigente dell'Istituto Comprensivo 'Padre Isaia Columbro', approfondirà il tema della formazione scolastica dei giovani della Valle mentre Mario Pedicini discuterà dell'importanza della scuola per il futuro della comunità. La serata sarà moderata dal giornalista Angelo Cerulo.

Un momento significativo, si aggiunge, "sarà la presentazione di una brochure dedicata alle feste della Valle, che racconta la storia e l'evoluzione di queste celebrazioni, con l'obiettivo di farle conoscere e valorizzarle ulteriormente. Questo materiale, frutto del lavoro del Comitato, sarà uno strumento utile per unire il passato, il presente e il futuro, rafforzando il legame tra generazioni e tradizioni".

"Quest'anno - sottolinea il presidente Mario Buono - con la presentazione di questa brochure e con il convegno vogliamo rinnovare il nostro impegno per la Festa dell'Annunziata trasformandola in un'occasione di incontro e di riscoperta del patrimonio religioso, storico e culturale della Valle Vitulanese. Il convegno rappresenta un momento fondamentale in vista della terza edizione della Festa che si terrà il 5 e 6 aprile e che vedrà coinvolti tutti gli abitanti della Valle Vitulanese, insieme con i Frati del Convento e agli enti del territorio, con l'obiettivo di celebrare la nostra cultura e tradizione".



