Elettrocardiogramma,spirometria ed esami prevenzione in farmacia

Elettrocardiogramma, spirometria ed altri servizi di prevenzione sono ora disponibili gratuitamente in farmacia grazie ad un protocollo d'intesa con la Regione Campania; si tratta di prestazioni utili per snellire l'accesso a controlli sanitari essenziali per la popolazione. Non c'è bisogno di alcuna ricetta medica: per potere usufruire gratuitamente di tali controlli, basta trovarsi nelle "condizioni sanitarie" individuate dal protocollo.

Per informare i cittadini napoletani di questa opportunità, Federfarma Napoli, l'associazione che rappresenta le oltre 800 farmacie di Napoli e provincia, ha scelto come testimonial l'attore Patrizio Rispo, volto noto di Un Posto al Sole. Rispo è protagonista del video "Semplicemente in farmacia" diffuso sui canali social di Federfarma Napoli, in cui "scopre" quasi per caso la possibilità di effettuare esami di prima istanza direttamente in farmacia. Il video è stato realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e con il patrocinio della Regione Campania.

In farmacia, oltre ad elettrocardiogramma e spirometria, sarà possibile eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco ed altri esami di prima istanza. Importanti anche i servizi di aderenza e ricognizione della terapia farmacologica, che aiutano i pazienti a seguire correttamente le prescrizioni mediche. Sempre attivi i servizi di screening oncologico, con la possibilità di prenotare mammografie, PAP TEST, TEST HPV o ritirare il kit per lo screening del tumore al colon retto. Tutti i dettagli sui servizi sono disponibili sul sito di Federfarma Napoli.

"La farmacia sta evolvendo - commenta Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli - diventando sempre più uno sportello della salute. I cittadini si rivolgono a noi quotidianamente con fiducia: vogliamo informarli delle opportunità di prevenzione di cui possono usufruire semplicemente entrando in farmacia".

"Il nuovo modello di farmacia - prosegue Iorio - rappresenta un sostegno importante nella prevenzione e nel controllo della salute: è già capitato che un esame fatto in farmacia si sia rivelato praticamente salvavita, permettendo di intervenire tempestivamente, per esempio, su persone a rischio infarto".

"La Farmacia dei servizi - spiega Vincenzo Santagada, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli - si configura come un'evoluzione dell'attività professionale del farmacista, generata dalla volontà di ampliare i servizi territoriali per sviluppare il ruolo che le farmacie possono assolvere nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale: all'attività di dispensazione dei farmaci, di consiglio ed educazione sanitaria si affiancano servizi strettamente correlati al monitoraggio dello stato di salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, facilmente accessibili grazie alla capillare distribuzione della farmacia sul territorio, oltre che rigidamente normati ed erogati da professionisti sanitari appositamente formati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA