E-Distribuzione, 1,2 miliardi di investimenti in Campania

Nel triennio 2025-2027 E-Distribuzione ha previsto investimenti in Campania per un valore di 1,2 miliardi di euro a fronte di un piano triennale complessivo di oltre 16 miliardi di euro. A riferire il dato, l'amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, a margine della presentazione di un accordo con l'Università Federico II di Napoli per un ciclo di seminari.

"Siamo di gran lunga il primo investitore della regione - ha evidenziato Ranieri - e lo facciamo perché riteniamo che gli investimenti nelle infrastrutture devono essere anticipatori: bisogna investire in infrastrutture per poi favorire lo sviluppo del settore manifatturiero dell'industria. Chi fa il nostro mestiere deve arrivare prima e noi cerchiamo di farlo sempre al meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA