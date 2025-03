De Luca,10 milioni dalla Regione per 10mila lavoratori cultura

"In Campania cultura e spettacolo contano 10mila posti di lavoro. La Regione ha promosso questo nuovo bando per la cultura per dieci milioni di euro, per dare una mano alle tante imprese culturali nel campo del teatro, del cinema, della musica, della danza, che arricchiscono la vita culturale e implementano il turismo a Napoli, in Campania". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca nella presentazione alle imprese del settore dell'avviso pubblico che finanzia i progetti delle imprese culturali e creative.

"Abbiamo registrato - ha detto De Luca riferendosi al primo bando lanciato lo scorso anno - una forte presenza turistica per queste straordinarie iniziative culturali che sta promuovendo la nostra Regione, a cominciare da tante mostre di valore internazionale, come Canova al Mann, le mostre su Caravaggio, Picasso. Con la cultura si crea anche lavoro oltre che rafforzare un'identità e un'immagine di grande dignità della nostra città e della nostra Regione. Questo serve a dare respiro a tantissime imprese culturali che chiuderebbero i battenti, dalle sale cinematografiche a piccole compagnie teatrali.

Quest'anno abbiamo un'occasione in più perché la Campania è la regione ospite al Salone del libro a Torino insieme con l'Olanda, a conferma del fatto che gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni sono maggiori di quelli fatti da tutte le regioni d'Italia e del fatto che abbiamo alcune eccellenze a cominciare dall'editoria che viene molto apprezzata anche all'estero".

Il governatore ha sottolineato che il bando di sostegno di sviluppo per imprese culturali "sta scontando il ritardo di un anno, l'attesa fatta per arrivare all'accordo di coesione firmato poi a settembre con il Governo nazionale. Abbiamo spiegato al Governo che stavamo perdendo un anno e mezzo per le attività culturali, creando un danno. Confermiamo ora l'orientamento che la cultura è la nostra identità profonda in senso lato, che vuol dire anche lavoro. Siamo la Regione che investe di più in cultura per sviluppare l'iniziativa culturale e attualizzarla per guardare al mondi, ma poi misuriamo anche ricadute sul lavoro e la prestazione culturale".

"Abbiamo in corso iniziative - ha detto - davvero straordinarie, dal completamento del Polo Multimediale a Bagnoli al Cineporto, una grande piscina per realizzare riprese cinematografiche subacquee. Abbiamo un progetto di riqualificazione di tutto il centro Rai di Napoli con un investimento importante, partono in estate i lavori di ristrutturazione del conservatorio di San Pietro a Majella. Poi abbiamo impegni davvero importanti per il Giubileo di sostegno ai nostri santuari e ai luoghi che possono diventare tappe di un turismo religioso: siamo impegnati in maniera convinta e con un grande sforzo finanziario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA