'Ecco dove andranno i campani in vacanza'

La Campania non si discosta dal trend nazionale sulle destinazioni più richieste per l'estate 2025, nel periodo giugno/agosto: si confermano le crociere come vacanze "regina", segue il Mare Italia (Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria), l'Egitto che ritorna al terzo posto, poi Stati Uniti con un boom di voli da Napoli, il Mediterraneo di Spagna e Grecia.

I dati emergono dal 'Trend in agenzia di viaggi - Osservatorio Bluvacanze' che sarà giovedì prossimo alla Bmt in programma alla Mostra d'Oltremare Destinazioni che rimangono in auge nella top ten sono le crociere in Nord Europa, Giappone, Maldive. Per quanto riguarda l'andamento si riconferma una curva booking di 130-140 giorni, anche i campani prenotano con grande anticipo le vacanze 2025.

Sempre più clienti si affidano alle agenzie di viaggio +15% (numero clienti) con un medio-pratica che scende del 9% grazie alla prenotazione anticipata. L'Osservatorio Bluvacanze evidenzia che "Le incentivazioni del "Prenota prima" hanno conquistato i consumatori. Le nostre agenzie hanno svolto una comunicazione mirata su questo concetto: prenotazione anticipata = qualità e condizioni competitive. Il valore medio della pratica passa a 3200 euro a giugno - ad agosto 4250 euro (una pratica comprende 2,5 passeggeri)". Il prodotto vacanziero preferito: struttura all inclusive (villaggio) in primis e tour con esperienze culturali e sportive. Il focus sportivo lo si ritrova anche nella scelta delle strutture: oggi la priorità per i clienti è sapere cosa offrono come attrezzature, ad esempio campi di padel e di golf.

Il Gruppo Bluvacanze, di proprietà di MSC Cruises, conta 150 agenzie in Campania attraverso il programma di affiliazione Blunet mentre il Sud Italia rappresenta il 45% del totale della Rete (900 punti vendita).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA