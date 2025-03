Arte, cinema, turismo femminile: a Napoli intesa Toscana-Malta

Un ricco patrimonio archeologico e UNESCO, il retaggio mitologico, il patrimonio naturale, la tradizione dell'artigianato e dei mestieri antichi, l'accoglienza femminile fino ai sapori dell'enogastronomia. Ma anche la forte tradizione cinematografica. Sono questi i contenuti principali dell'intesa che sarà siglata a Napoli, nell'ambito della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), fra la Toscana e l'arcipelago di Malta. L'appuntamento è per giovedì 13 marzo, alle ore 13, nella Sala Adriatico-Padiglione 4 della Mostra d'Oltremare.

Una tradizione cinematografica, annunciano i promotori in una nota diffusa a Napoli, testimoniata da tante produzioni. "Per il film Il Gladiatore il regista Ridley Scott scelse, per la rappresentazione dei Campi Elisi, il fascino immortale della Val D'Orcia toscana, mentre sia per il primo che per il secondo capitolo de Il Gladiatore è stata Malta ad ospitare la ricostruzione degli ambienti della Roma imperiale. Una stagione cinematografica fortunata quella toscana che a Carrara e nelle cave di marmo apuane ha ospitato il set del film Brutalist vincitore di tre premi Oscar". Toscana e arcipelago di Malta hanno scelto Napoli e la BMT, dunque, per siglare un accordo che, si evidenzia, "rafforza una delle rotte turistiche più affascinanti del Mare Nostrum". L'intesa mira alla collaborazione turistica e alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e gastronomici. Sottolinea il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi: "C'è l'intento di valorizzare gli asset comuni per una promozione congiunta delle due destinazioni, come nel caso del turismo sostenibile, promuovendo entrambi pratiche che preservano le risorse naturali e culturali, offrendo esperienze autentiche lontane dal turismo di massa, focalizzandosi su attività 'slow' all'aperto, come cammini e cicloturismo".

All'incontro prenderanno parte anche Ester Tamasi, direttore Italia Malta Tourism Authority, e la coordinatrice del turismo culturale, femminile e delle relazioni internazionali di Toscana Promozione Turistica, Clara Svanera. La valorizzazione del turismo femminile è uno dei temi comuni alle due realtà del Mediterraneo. Fiore all'occhiello di Toscana Promozione Turistica il progetto "Benvenute" che già nel nome promette un impegno di accoglienza e cura (si inquadra nel più ampio contesto dell'iniziativa istituzionale per la parità di genere della Regione, "La Toscana delle donne", ideata da Cristina Manetti, capo di gabinetto), e ha come obiettivo la valorizzazione dell'imprenditoria femminile nel turismo e vuole favorire l'incontro tra le viaggiatrici del mondo e le donne del territorio. "Con Benvenute Toscana promozione turistica mira a creare una catena empatica di valori che unisca le viaggiatrici e 'le padrone di casa toscane', coloro che il territorio lo vivono e lo promuovono ogni giorno, esprimendo straordinarie eccellenze" sottolinea Clara Svanera.

Sempre legato al pensiero femminile il percorso di consapevolezza raccontato nella mostra fotografica "Nessuna donna è un'isola", promossa da Malta Tourism Authority con il brand VisitMalta in collaborazione con VisitGozo e dedicata a Gozo. L'itinerario invita ad esplorare l'isola non solo attraverso le sue tradizioni e le sue bellezze naturali e storiche, ma anche a riflettere sulle emozioni e sulla ricerca di sè. "L'accordo ci consente di raccontare insieme i nostri territori - dice Ester Tamasi - e le esperienze autentiche che permettono ai visitatori di connettersi con la storia, la natura e le comunità locali. Malta e Gozo con il ricco patrimonio archeologico e paesaggistico si uniscono alla Toscana in un percorso che celebra l'identità mediterranea, offrendo un turismo di qualità, sostenibile e attento alle nuove sensibilità del viaggiare moderno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA