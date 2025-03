Ad E-Distribuzione, incontro aziende e università bene per Paese

"Quando il mondo dell'industria, che E-Distribuzione rappresenta, e il mondo accademico si avvicinano, si incontrano è una bella notizia per il Paese".

Lo ha detto Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, in occasione della presentazione di un accordo con l'Università degli Studi di Napoli Federico II per un ciclo di seminari volto a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e mondo del lavoro nel settore energetico.

"L'Università Federico II è un Ateneo d'eccellenza - ha sottolineato l'ad - che formerà non solo gli ingegneri del futuro, ma la classe dirigente e, come E-Distribuzione, sentiamo la responsabilità di accompagnare questi ragazzi in una formazione più integrata rispetto alla realtà, una necessità anche in considerazione del momento storico che stiamo vivendo in Italia e in Europa dove l'energia è al centro della strategia politica e anche di indipendenza e sicurezza energetica di cui abbiamo bisogno come Paese e come continente".



