Acquista motore per auto ma perde oltre mille euro

Un motore per auto messo in vendita su internet si rivela l'ennesima truffa consumata con la tecnica del phishing ai danni dell'acquirente. Il malcapitato, attrazzo dal prezzo conveniente, ha pagato in due tranche oltre 1.100 euro accreditati sulla carta prepagata indicata dal truffatore. A transazione avvenuta, il presunto venditore ha fatto perdere le sue tracce ma, su denuncia della vittima, è stato individuato e denunciato dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino: si tratta di un 42enne residente in provincia di Barletta.



