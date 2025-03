Vaccinazioni pediatriche, Campania meglio della media nazionale

E' superiore al 95% il dato delle vaccinazioni pediatriche in Campania nel 2023, secondo le cifre rese note oggi dal ministero della Salute. Per la Campania un valore superiore di qualche decimale alla media nazionale (intorno al 94.7), in crescita rispetto all'anno precedente e in netta controtendenza rispetto a tutte le altre regioni meridionali, Molise escluso, che fanno segnare performances inferiori, in qualche caso (Marche, Puglia e Calabria) con cali importanti rispetto al 2022. La soglia del 95% è quella indicata dallo stesso ministero per ottenere, oltre alla protezione dei singoli soggetti vaccinati, anche la cosiddetta 'immunità di popolazione'.

Il vaccino esavalente (polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilo dell'influenza) è stato praticato nel 2023 al 96.3% dei bimbi campani nati nel 2021. Il quadrivalente (contro morbillo, parotite, rosolia, varicella) è stato ricevuto da quasi il 96% della popolazione pediatrica interessata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA