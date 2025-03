Temporali su alcune zone della Campania, c'è allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo, che entrerà in vigore alle 20 di stasera, lunedì 10 marzo, per cessare alle 12 di domani, martedì 11 marzo.

Transiterà sulla parte costiera centro settentrionale Campania e sull'alto casertano, una perturbazione con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco. Le zone di allerta interessate sono: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). In queste aree è previsto un rischio idrogeologico localizzato da temporali.

Si segnala, ricorda la Protezione Civile, la possibilità di: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e frane.

Sulle restanti zone della Campania nelle quali non vige l'allerta meteo Gialla, non sono previste criticità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA