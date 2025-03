Sviluppo sostenibile, 30 docenti asiatici alla Federico II

Oltre trenta docenti asiatici saranno ospitati da domani al TeMA Lab della Federico II nell'ambito del progetto europeo CirculEc Erasmus+ TeMA Lab, il laboratorio di Territorio, Mobilità e Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università Federico II di Napoli. Il dipartimento, coordinato dalla professoressa Carmela Gargiulo, ospiterà infatti fino al 14 marzo i partner del progetto Erasmus+ CirculEc, 30 docenti provenienti da atenei del Centro Asia, che saranno coinvolti nelle attività di formazione.

L'iniziativa, finanziata nell'ambito del bando Europeo Erasmus+ Azione Chiave 2 "Capacity Building in the field of Higher Education", propone i contenuti di un Master universitario che si svolgerà presso gli atenei di Kazakhistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, al fine di formare nuove figure professionali in grado di affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare con un approccio multidisciplinare. I tre partner europei afferenti all'Universidade de Santiago de Compostela (Spagna), al Die Fachhochschule des Mittelstands (Germania) e alla Federico II hanno il compito di trasferire conoscenze e competenze ai colleghi asiatici, per lo sviluppo di nuovi contenuti didattici dei master. La presenza dei rappresentanti dei vari Paesi coinvolti, che parteciperanno alle attività di formazione presso TeMA Lab, rappresenta un'opportunità per riaffermare il ruolo centrale dell'Università Federico II, che dimostra ancora una volta la sua capacità di collaborare con partner di rilievo internazionale nello sviluppo di progetti innovativi in grado di superare limiti culturali.

Alla cerimonia di saluti e presentazione del progetto, con la docente Gargiulo e il professor Gerardo Carpentieri, prevista per domani mattina, prenderanno parte il Rettore della Federico II, Matteo Lorito, il delegato del rettore per le relazioni internazionali per l'Asia e l'Oriente, Davide Marocco, e il presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota. L'organizzazione di queste attività presso il TeMA Lab, sottolinea la Federico II, rappresenta un'opportunità per l'Università di Napoli di promuovere la sua vocazione internazionale e di mostrare come l'istruzione e la formazione possano essere strumenti di cooperazione tra popoli e di sviluppo sostenibile.



