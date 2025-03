Si ribalta autocisterna, disagi per i 700 abitanti del parco

L'incidente dell'autocisterna ribaltatasi sulla Tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra le uscite del Vomero e di Fuorigrotta ha provocato ripercussioni sugli oltre 700 abitanti del parco Parva Domus che si trova a ridosso della carreggiata e che sovrasta proprio il punto in cui è avvenuto l'incidente.

Il complesso residenziale è composto da una decina di edifici per accedere ai quali esiste una sola strada, un cavalcavia che sormonta la tangenziale e che passa proprio al di sopra del punto in cui i vigili del fuoco stanno lavorando per svuotare l'autocisterna del suo contenuto di carburante. Per motivi di sicurezza, poco dopo l'incidente, le forze dell'ordine hanno bloccato la strada di accesso al parco e gli inquilini di tutti gli edifici sono rimasti bloccati all'interno dei condomini senza poter superare il cancello di uscita. Per diverse ore il divieto ha riguardato sia il passaggio a piedi che quello con le auto. Nel pomeriggio inoltrato è stato concesso agli abitanti del parco di attraversare il cavalcavia a piedi, ma per gli autoveicoli resta il divieto di transito che sarà revocato solo dopo che si saranno concluse le operazioni di messa in sicurezza dell'autocisterna, con lo svuotamento completo del serbatoio.

Da diversi anni gli abitanti dei condomini hanno sollevato il problema della mancanza di un'alternativa per l'ingresso e l'uscita dal parco Parva Domus, chiedendo che venisse realizzato un percorso alternativo, ma non si è mai riusciti a trovare un accordo per la realizzazione di una strada che consentisse di entrare e uscire utilizzando un percorso diverso da quello che oggi ha costretto i residenti a rimanere bloccati e senza vie di uscita.



