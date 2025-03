Si barrica in casa e minaccia di dar fuoco a una bombola

Si è barricato in casa minacciando di dare fuoco ad una bombola e di gettarsi dal balcone: è accaduto a Castel Volturno (Caserta), protagonista del gesto un 45enne, che è stato però salvato in extremis dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine.

I pompieri sono intervenuti con diverse squadre, provenienti dai distaccamenti di Mondragone e Aversa, mentre dalla sede centrale del Comando di Caserta è stato portato sul posto il carro-telo. Durante l'intervento è stato evacuato l'intero edificio.

Ci sono stati momenti di panico, ma i pompieri sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso giusto in tempo permettendo alle forze dell'ordine intervenute di entrare nell'appartamento e fermare il 45enne.



