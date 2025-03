Sgambati (Uil), vogliamo lavoratori con diritti e contratti

"Da Napoli è partita qualche mese fa questa campagna sulla precarietà che sta girando l'Italia.

Per noi a Napoli contrastare la precarietà vuol dire anche e soprattutto tutelare tante lavoratrici, tanti lavoratori e giovani che sono al di fuori di ogni norma contrattuale e da ogni regola legale. Ecco perché la Uil in questa campagna prova a sensibilizzare il nostro paese affinché la precarietà possa essere ridotta e soprattutto possa scomparire. Noi vogliamo dei lavoratori non fantasma che abbiano diritti e abbiano contratti". Lo ha detto il segretario generale della Uil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, a margine dell'arrivo a Napoli, in piazza Mercato, della carovana Uil contro il precariato.





