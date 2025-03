A Roscigno (Salerno, i carabinieri della stazione di Bellosguardo e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un uomo per esplosione pericolosa, detenzione e porto abusivo di armi. L'uomo, per futili motivi, in seguito ad un litigio con un conoscente, avrebbe sparato in aria 13 colpi d'arma da fuoco con una carabina sottratta ad un suo familiare.



