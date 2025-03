Legambiente: ad Avellino tappa di campagna "Città2030"

Accelerare sul trasporto pubblico, investire su sharing mobility per diminuire le emissioni e tutelare la salute dei cittadini. la campagna "Città 2030" di legambiente, dopo Milano, Genova, Bologna, Torino e Napoli, ha fatto tappa ad Avellino con laboratori didattici dedicati ai giovanissimi studenti delle scuole primarie. Nel capoluogo irpino, pur non registrandosi superamenti del limite medio annuale degli inquinanti, sono ancora lontani, secondo Legambiente, gli standard fissati dalla direttiva europea sulla qualità dell'aria: entro i prossimi cinque anni l'obiettivo è uello di ridurre del cinque per cento i livelli di PM10. Più critica la situazione che riguarda il Pm2,5, il cui livello dovrà essere ridotto del 40 per cento entro il 2030. Ad Avellino, riferisce il rapporto, è ancora troppo alto il tasso di motorizzazione, 66 auto ogni cento abitanti, con un parco veicolare di quasi 35 mila vetture, il 30 per cento, alimentate da gasolio. In live aumento la domanda di trasporto pubblico, così come è aumentata l'aliquota di bus elettrici nella flotta di Air Campania.



