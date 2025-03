Körper, a Napoli la danza internazionale di IgorxMoreno

Marzo nel segno della danza internazionale e dell'inclusione allo spazio Körper, con quattro spettacoli presso la sede di Napoli ed artisti in tournée.

Si parte con "A Room For All Our Tomorrows" di IgorxMoreno, in programma sabato 15 marzo alle ore 19. Protagonisti sono Moreno Solinas e Igor Urzelai Hernando, artisti affiliati di The Place (Londra), trasferiti in Sardegna nel 2019, quando i due coreografi sono divenuti direttori artistici della compagnia di produzione S'ala. Gli artisti presentano anche "Beat", domenica 16 marzo alle ore 18.

Terzo appuntamento in calendario, venerdì 21 marzo alle ore 11, con il Liceo Coreutico di "Linee continue", firmato da Giovanfrancesco Giannini. Sostenuto dal Fondo beneficenza di Intesa Sanpaolo, il progetto attraversa sei città: in ogni tappa Davide Valrosso, affiancato da un assistente, uno psicologo e almeno un interprete lis, conduce laboratori di danza aperti a persone con disabilità e ai loro caregiver. Coreografi di fama internazionale collaborano con quattro artisti con disabilità già coinvolti nella precedente edizione del progetto.

Infine arriva allo SpazioKör, sabato 22 marzo alle ore 19, "Sulla nostra pelle", ideato da Davide Valrosso e prodotto dall'associazione Nina: lo spettacolo, in tournée nazionale, è un viaggio attraverso i corpi per dimostrare che la diversità è fonte di ricchezza. Nel corso della serata è prevista anche la restituzione del progetto di residenza "Linee continue", con Giannini e un talk con i protagonisti.

Körper, Centro nazionale di produzione della danza, promuove inoltre la tournée di Adriano Bolognino partita da DanceHaus | Centro nazionale di produzione della danza di Milano con "Come neve". Prossime quattro tappe alla 22esima edizione del Belgrade dance festival, tra i più importanti in Europa, che coinvolgerà 17 compagnie provenienti da 13 Paesi. Fino ad arrivare al Teatro Nuovo di Napoli, il 23 marzo alle 19, con lo spettacolo "Rua da Saudade".

Nell'ambito delle produzioni del centro Körper, il 13 marzo presso il teatro Nardini di Rosignano è in programma il premiato "Cani lunari_Primo studio", di Francesco Marilungo. Il 29 marzo, Giovanfrancesco Giannini presenterà al pubblico dello spazio Kor di Asti, lo spettacolo "Cloud'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA