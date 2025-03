Incidente in tangenziale, riaperto tratto Fuorigrotta-Vomero

Terminato il trasbordo del carburante trasportato dalla cisterna ribaltata al km 11,6 in direzione Pozzuoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Fuorigrotta e Vomero in direzione Capodichino, precedentemente chiuso per consentire le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco in condizioni di sicurezza.

Rimane temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli.

Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Arenella e Vomero in direzione Pozzuoli, per l'uscita obbligatoria a Vomero. Chi viaggia verso Pozzuoli deve uscire a Vomero e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in Tangenziale.



