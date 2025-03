Incidente autocisterna, tornate a casa le famiglie allontanate

Le operazioni di bonifica sul luogo dove stamani si è ribaltata un'autocisterna, presso la Tangenziale di Napoli, sono state ultimate dai Vigili del Fuoco e, alle ore 20, le famiglie che in via precauzionale avevano lasciato temporaneamente le proprie abitazioni nell'area limitrofa all'evento sono potute rientrare. Lo fa sapere la prefettura di Napoli, ricordando che il traffico sulla corsia in direzione Capodichino è stato ripristinato e i Vigili del Fuoco stanno ultimando la rimozione della motrice e della cisterna incidentati.

Nel corso della notte, aggiunge la prefettura, verrà ripristinato dal personale della Tangenziale il manto stradale danneggiato per circa 200 metri, per consentire il transito anche in direzione Pozzuoli.



