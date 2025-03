Inaugurato il Centro Socio-Sportivo Colline di Salerno

È stato inaugurato stamattina, a Ogliara, il Centro Socio-Sportivo Colline di Salerno, finanziato con i fondi del Bando Periferie. E' un progetto sociale ed un programma coordinato di interventi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e per la rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari. La nuova struttura avrà al suo interno un'area giochi inclusiva e panchine smart. L'area riservata ai bambini è dedicata a Trotula de Ruggero con una serie di rimandi nella pavimentazione alla figura della prima donna medico d'Europa. Il centro sportivo sarà riservato ad attività sociali nel quartiere, mentre la mattina verrà usato come palestra dal vicino Istituto Comprensivo Statale Salerno V Ogliara. Nell'ambito dell'intervento è stato realizzato anche un campetto all'aperto per i giovani della zona.

Si tratta - ha spiegato il deputato Dem, Piero De Luca, presente all'inaugurazione - di "una infrastruttura importante per l'intero quartiere al servizio dell'istituto scolastico di Ogliara e della collettività, di tutte le famiglie. Ci sarà un centro polifunzionale che è già attivo ma verrà rafforzato con investimenti dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Ci saranno infrastrutture sportive, laboratori, doposcuola per i bambini, centri culturali. Davvero un intervento importante. Sono oltre due milioni di euro di investimenti che il Comune ha riservato per dare un servizio al quartiere. Questo testimonia quanto sia importante non tagliare i fondi per i Comuni e gli Enti locali, cosa che invece è accaduto proprio di recente con il governo che ha tagliato solo per la provincia di Salerno oltre 14 milioni di euro di investimenti di riqualificazione del territorio e delle aree urbane. È un delitto quando si tagliano fondi ai Comuni perché vuol dire tagliare i servizi ai cittadini".

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dell'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola de Roberto la quale ha evidenziato che "è una struttura aperta a tutta la collettività, bambini, ragazzi, persone adulte che possono fruire di spazi inclusivi e percorsi per tutti. Ci saranno tante attività di supporto soprattutto riservate alle fasce economiche più deboli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA